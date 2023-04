Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn Darmkrebs früh erkannt wird, ist er kein Todesurteil. Am Klinikum in Ludwigshafen gibt es ein Zentrum, das auf Krankheiten an diesem Organ spezialisiert ist. Ein ehemaliger Patient berichtet, wie seine Frau ihm das Leben gerettet hat.

Peter Meier (Name auf Wunsch geändert) hatte keine Lust mehr, seinen 60. Geburtstag zu feiern: Kurz zuvor bekam er die Diagnose Darmkrebs. Warum seine Frau ihm das Leben rettete und was er heute anders machen