Eine 66-Jährige ist nach Angaben der Polizei am Montag auf Betrüger hereingefallen und hat ihnen über 30.000 Euro ausgehändigt. Gegen 11.20 Uhr habe die Seniorin den Anruf eines angeblichen Polizeibeamten bekommen, der vorgab, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Person gestorben sei. Eine weinende Frau habe sich am Telefon zudem als Tochter ausgegeben. Um eine Gefängnisstrafe für sie abzuwenden, müsse ein fünfstelliger Kautionsbetrag bezahlt werden. Gemeinsam mit ihrem Ehemann hob die 66-Jährige den Beamten zufolge deshalb über 30.000 Euro ab und begab sich auf den Parkplatz eines Elektrofachmarkts in der Hebelstraße, wo das Geld gegen 13 Uhr übergeben werden sollte. Laut Polizei scheiterte die Übergabe aber zunächst aus Argwohn des Ehemanns. Die Betrüger hätten daraufhin am Telefon mit angeblichen Sanktionen gedroht und auch die „Tochter“ habe um Hilfe gefleht. Derart unter Druck gesetzt, sei das Ehepaar schließlich zu einem Treffpunkt auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Hebelstraße gefahren und habe dort das Bargeld in einem Umschlag übergeben. Die Polizei sucht jetzt dringend Zeugen. Der männliche Abholer soll zwischen 35 und 40 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß sein, eine moppelige Figur und schwarze Haare haben. Hinweise unter Telefon 0621 174 4444.