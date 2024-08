Aktuell komme es im Bereich Ludwigshafen vermehrt zu betrügerischen Anrufen, warnt die Polizei. Dabei täuschten unbekannte Personen Notlagen von angeblichen Angehörigen vor, gäben falsche Gewinnversprechen ab oder gäben sich fälschlicherweise als Staatsanwälte oder Polizeibeamte aus. Mit einer geschickten Gesprächsführung verunsicherten sie ihre Opfer so, dass sie Geldbeträge oder Wertgegenstände an die Betrüger übergeben. „Es kann jeden treffen“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Um mögliche Opfer zu schützen und den Tätern das Handwerk zu legen, bitten die Beamten die Bevölkerung um Mithilfe. Wer etwas Ungewöhnliches beobachtet oder den Verdacht hat, dass in seinem Umfeld aktuell ein Betrugsfall vorgehen könnte, wird gebeten, unter der Notrufnummer 110 die Polizei zu verständigen. Angesprochen werden sollen mit dem Aufruf etwa Taxifahrer, die gerade eine ältere Person zu einer Bank fahren, um dort Geld abzuheben, oder Bankmitarbeiter, die von einem Senior oder einer Seniorin gebeten werden, ihnen eine hohe Summe von ihrem Konto auszuzahlen.