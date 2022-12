Mit perfiden Maschen versuchen Telefonbetrüger immer wieder an hohe Geldbeträge, Schmuck und andere Wertgegenstände zu gelangen. Dabei geraten oft ältere Menschen in das Visier von falschen Polizeibeamten oder sogenannten Schockanrufern. Wie die Polizei jetzt mitteilt, haben gerade in den vergangenen Tagen vor allem ältere Menschen in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis wieder Anrufe von Betrügern erhalten, die sich als Krankenhausmitarbeiter ausgeben. Die Anrufer behaupten, dass sich ein Familienangehöriger derzeit im Krankenhaus befinde, tödlich erkrankt sei und umgehend teure Medikamente gekauft werden müssten. Dabei werden Beträge von bis 100.000 Euro für die angeblich notwendige Medizin verlangt. Aufgrund der Dringlichkeit werden die Angerufenen sofort massiv unter Druck gesetzt. In den bisher bekannten Fällen sei aber keiner der Angerufenen den Betrügern auf den Leim gegangen.

Polizei rät: Einfach auflegen

Die Polizei rät in solchen Fällen, einfach den Hörer aufzulegen und sich keinesfalls unter Druck setzen zu lassen oder Details zu den eigenen finanziellen Verhältnissen preis zu geben. Wer einen Schockanruf erhalten hat, soll zudem umgehend die nächste Polizeidienststelle oder in dringenden Fällen den polizeilichen Notruf unter 110 anrufen.