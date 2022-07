In Ludwigshafen haben erneut drei ältere Bürger sogenannte Schockanrufe von Betrügern erhalten. Am Donnerstag meldete sich laut Polizei eine Männerstimme am Telefon, die einem 86-Jährigen mitteilte, die Tochter hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Gegen Kaution in Höhe von 20.000 Euro würde sie freikommen. Das Geld solle er beim Amtsgericht dem Staatsanwalt übergeben. Trotz einigen Zweifeln ging der Senior mit dem Geld zum Gericht. Dort rieten ihm die Mitarbeiter mit, direkt zur Polizei zu gehen.

Angeblicher Kommissar aus Mannheim

Ebenfalls am Donnerstag rief ein angeblicher Kommissar aus Mannheim bei einer 87-Jährigen an. Angeblich habe auch ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Nachdem diese lachend angab, die Tochter habe gar kein Auto, legte der falsche Polizeibeamte auf.

40.000 Euro Kaution

Bei einem dritten Anruf am gleichen Tag wurden von einer 87-Jährigen 40.000 Euro Kaution gefordert, da angeblich die Mutter und die Schwester in einen schweren Unfall verwickelt gewesen seien. Die Angerufene wandte sich an die Nachbarin, die die Betrugsmasche erkannte.