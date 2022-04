Schmuck im Wert von 40.000 Euro haben Telefonbetrüger am Mittwoch bei einer Seniorin im Heidelberger Stadtteil Neuenheim erbeutet. Bei der 85-Jährigen rief eine Frau an, die sich als ihre Tochter ausgab. Dann übernahm ein angeblicher Polizist das Gespräch und behauptete, die Tochter hätte den tödlichen Verkehrsunfall eines Kindes verursacht. Dann kam eine angebliche Staatsanwältin ans Telefon. Um eine Gefängnisstrafe abzuwenden, sei eine Kaution von 100.000 Euro fällig, sagte diese. Weil die 85-Jährige kein Bargeld im Haus hatte, einigte man sich laut Polizei darauf, stattdessen Schmuck, Manschettenknöpfe, Halsketten und Broschen in Weißgold und Platin im Gesamtwert von etwa 40.000 Euro zu nehmen. Die Seniorin, die durch das mehrstündige Gespräch völlig überfordert war, übergab den Schmuck vor ihrer Haustür an eine unbekannte Frau.