Mit einem Schockanruf haben Betrüger von einer Seniorin in Edigheim Bargeld und Schmuck im Wert von über 40.000 Euro erbeutet. Die Frau erhielt am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten, der vortäuschte, dass ihre Tochter bei einem Verkehrsunfall einen Fußgänger schwer verletzt habe. Die Mutter müsse nun eine Kaution in Höhe von 90.000 Euro aufbringen. Die Seniorin glaubte dem Anrufer und übergab gegen 18:30 Uhr einer jungen Frau das Geld und die Wertsachen. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Giselherstraße beobachtet haben. Hinweise unter Telefon 0621 963-2773.