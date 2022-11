Eine 91-Jährige erhielt laut Polizei am Mittwochmorgen einen sogenannten Schockanruf. Am anderen Ende der Leitung behauptete ihre angebliche Tochter mit weinerlicher Stimme, dass sie einen Verkehrsunfall verwickelt sei und eine Frau tödlich verletzt habe. Eine Bekannte der Seniorin, die gerade zu Besuch war, übernahm das Telefonat, so dass der Betrug aufflog und es zu keinem finanziellen Schaden kam. Die Polizei warnt vor solchen Anrufen und rät allen Betroffenen, misstrauisch zu sein, wenn sie am Telefon mit einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert werden. Präventionsexperten der Polizei informieren zu dem Thema unter der Telefonnummer 0621 963-1515.