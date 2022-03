Trickbetrüger haben am Dienstag einer 82-jährigen Seniorin in Edigheim mehrere Tausend Euro gestohlen. Die Frau erhielt am Nachmittag einen Anruf von einem Mann, der sich als Beamter der Polizei in Bad Dürkheim ausgab. Er gaukelte der Seniorin vor, dass ihre Tochter einen Unfall verursacht hätte, bei dem eine Frau ums Leben gekommen sei. Um zu verhindern, dass ihre Tochter ins Gefängnis müsse, solle die 82-Jährige Geld zahlen. Der Mann forderte zunächst 70.000 Euro. Die Seniorin sagte, sie habe nicht so viel Geld, aber eine geringere Summe zu Hause. Daraufhin sagte der Anrufer, er schicke einen Kollegen vorbei, um das Bargeld der Seniorin abzuholen. Sie vereinbarten einen Treffpunkt und die Kleidung, die die Seniorin tragen sollte, damit der Abholer sie erkennen könne. Insgesamt rief der Mann die Seniorin sechs bis sieben Mal an und teilte ihr mehrfach mit, dass sie die Leitung freihalten und niemanden anrufen dürfe. Die Seniorin packte schließlich ihre Ersparnisse im fünfstelligen Bereich ein und machte sich auf den Weg. In der Giselherstraße kam ihr ein Mann entgegen und sprach sie mit ihrem Namen an. Nachdem die 82-Jährige ihm eine rote Stofftasche mit dem Bargeld gegen 15.30 Uhr übergab, verschwand der Komplize des Anrufers. Er ist etwa 25 Jahre alt, klein und trug eine dunkle Baskenmütze sowie eine dunkle Jogginghose. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773.