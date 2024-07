Einen Trickbetrügerin hat sich am Montagabend telefonisch bei einer 82-Jährigen gemeldet und versucht, die Seniorin mit einem sogenannten Schockanruf um Geld zu bringen. Wie die Polizei meldet, gab sich die Unbekannte als Tochter der Angerufenen aus und behauptete, in einen Unfall verwickelt gewesen zu sein und deshalb dringend Geld zu benötigen. Die Seniorin erkannte jedoch den Betrugsversuch und beendete das Gespräch. Die Polizei lobt das Verhalten der 82-Jährigen und rät insbesondere älteren Menschen, am Telefon misstrauisch zu sein und keinesfalls Geld oder Wertsachen an Unbekannte zu übergeben.