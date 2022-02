Gleich vier Ludwigshafener Senioren sind laut Polizei am Donnerstag durch sogenannte Schockanrufe belästigt worden. In einem Fall waren die Telefonbetrüger erfolgreich. Eine 72-Jährige erhielt gegen 16 Uhr einen Anruf von einer Frau, die sich als ihre Tochter ausgab und erklärte, dass sie einen Unfall gehabt und jemanden totgefahren habe. Danach gab sie das Gespräch an eine angebliche Polizistin weiter. Diese erklärte der Seniorin, dass ihre Tochter nicht ins Gefängnis müsse, wenn sie eine Kaution zahlen würde.

Mit dem Taxi zur Bank und Geld abgehoben

Geschockt von der Nachricht fuhr die 72-Jährige mit dem Taxi zur Bank und hob einen fünfstelligen Betrag ab. Danach fuhr sie mit dem Taxi in die Salzburger Straße (Gartenstadt) weiter, wohin sie die angebliche Polizistin beorderte. Dort sollte sie sich mit einem Anwalt treffen, der die Seniorin noch während der Fahrt anrief. Schließlich übergab die 72-Jährige gegen 18 Uhr in der Salzburger Straße das Geld einer Frau. Die Unbekannte ist war etwa 30 bis 35 Jahre alt, 1,70 Meter groß, hat dunkelbraune, glatte, zusammengebundene Haare, braune Augen und ein gepflegtes Gesicht. Sie trug einen langen schwarzen Blazer, einen hellen Rock bis übers Knie und Strumpfhosen. Zudem hatte sie eine schwarze Handtasche bei sich. Hinweise an die Kripo unter Telefon 0621 963-2773.

In einem weiteren Fall trickste ein 80-Jähriger die Betrüger aus.