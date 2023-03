Beim Schnupperstundentag der Städtischen Musikschule, Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz 3, am Samstag, 25. März, können Kinder und Erwachsene von 10 bis 16 Uhr alle angebotenen Instrumente unter fachkundiger Anleitung ausprobieren und sich über die Angebote der Musikschule informieren. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, ist dafür eine Anmeldung erforderlich unter Telefon 0621 504-2568, -2566, -2565 oder per E-Mail an musikschule@ludwigshafen.de.