In zwei Schnitzeljagd-Rallyes rund um die Stadtteile West und Mundenheim können Kinder und Jugendliche Preise gewinnen und die Stadtteile kennen lernen. Seit Februar erarbeiten Jugendliche aus beiden Stadtteilen mit der Medienpädagogin Gisela Witt des Schulungsbereichs „Educare“ des DRK-Kreisverbands Vorderpfalz Orte und Fragen für die Digitale Schnitzeljagd mit Hilfe der App „Actionbound“. Dabei haben sie die attraktivsten Freizeitmöglichkeiten und besten Ferienangebote ihrer Quartiere zusammengestellt.

Vom Ministerium gefördert

Das Mainzer Sozialministerium fördert beide Projekte. Am Mittwoch, 20. Juli, 9 bis 12 Uhr, findet die Schnitzeljagd-Rallye in West im Hof der Bliesschule, Krummlachstraße 10, statt. Quartiersmanager Dietmar Rudolf und Gisela Witt werden die Jagd eröffnen. Am Donnerstag, 21. Juli, 9 bis 12 Uhr, findet die Rallye in Mundenheim in der Schillerschule, Rheingönheimer Straße 103, 6 statt. Witt und Ortsvorsteherin Anke Simon (SPD) werden die Jagd dort eröffnen. „Alle interessierten Kinder und Jugendlichen sind dazu eingeladen. Um mitspielen zu können, braucht man nur ein Tablet oder Smartphone. Es gibt schöne Preise zu gewinnen“, sagt Witt, Projektkoordinatorin des Roten Kreuzes.