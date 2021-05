Eigentlich empfehle ich Ihnen an dieser Stelle Konzerte, Ausstellungen, Theaterstücke. Aber eigentlich wäre ich auch gerade mit meiner Familie in einem Kurzurlaub in Berlin. Eigentlich würde gerade von Tag zu Tag meine Vorfreude auf ein Konzert der Fantastischen Vier am 27. Juni in Frankfurt immer weiter wachsen. Vor vielen Monaten haben mein Mann und ich die (ganz schön teuren) Karten dafür gekauft, den Babysitter organisiert, die Anfahrt geplant. Es wird verschoben, natürlich, den Ersatztermin kennen wir noch nicht.

Und eigentlich hätte ich auch gerne zwei Interviews, die ich geführt habe, nicht einfach in die Tonne getreten, sondern veröffentlicht. Eins mit der ganz reizenden Sängerin, Annett Louisan, die ich zu einem kurzen, aber sehr schönen Gespräch auf der Terrasse eines Mannheimer Lokals getroffen habe. Und eins, das ich am Telefon mit dem Comedian Luke Mockridge geführt habe, der außerordentlich sympathisch und reflektiert wirkte. Annett Louisan sollte Ende März im Rosengarten auftreten, Luke Mockridge im Mai in der SAP-Arena. Eigentlich.

Lächelnd auf dem Trampolin

Ach, Schluss mit „Eigentlich“. In den vergangenen Wochen habe ich versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Immer aus dem Homeoffice zu arbeiten, keinem Menschen mehr zu begegnen, Gespräche nur am Telefon zu führen und in gefühlt 26 Whats-App-Gruppen mit lustigen Videos versorgt zu werden – es nervt. Andererseits: Die Sonne scheint, und wenige Meter von meinem Arbeitsplatz entfernt steht im Garten ein Trampolin. Ich habe mir angewöhnt, eine Runde zu hüpfen, wenn die Laune gar zu schlecht wird. Man kann dabei nicht griesgrämig gucken.

Außerdem bin ich dabei, sehr gründlich aufzuräumen. Unter anderem meine Bücherregale. Und ich habe mir nicht erlaubt, mich mittendrin mit den zur Hälfte sortierten und abgestaubten Büchern auf den Boden zu setzen, ein bisschen zu stöbern und dann unmotiviert aufzugeben, um die Stapel erst drei Wochen später aufzuräumen. (Man lernt ja mit dem Alter manchmal dazu.) Aber ein Zitat ist mir bei einem kurzen Blättern doch ins Auge gefallen. „Zu geil für diese Welt. Die 90er – Euphorie und Drama eines Jahrzehnts“ heißt das Buch, und ja: „Zu geil für diese Welt“ ist ein Song der Fantastischen Vier. Ganz vorne wird Franka Potente in dem Kinofilm „Nach Fünf im Urwald“ (den ich damals sehr mochte) zitiert: „Das ist echt komisch: Überall, wohin ich komme, gibt’s Ärger mit Klopapier.“

Atmen durch die Ananas

Das ist echt komisch: Immer wenn ich einkaufen gehe, bekomme ich ohne Probleme Toilettenpapier. Okay, zwischendurch musste ich mal eine Packung mit aufgedruckten Fußbällen erwerben – aber sei es drum. Hefe verkauft die Bäckerei unseres Vertrauens grammweise. Für mich sind das Symbol der Corona-Krise Jersey-Nähmaschinennadeln. Wochenlang habe ich danach gesucht.

In meinen Osterferien saß ich nämlich kaum vor dem Fernseher und wenig vor dem Computer, um virtuelle Ausstellungen und gestreamte Konzerte anzuschauen, sondern entweder mit meinen Kindern am Esstisch, um zu puzzeln und zu basteln (und zu essen) oder an der Nähmaschine. Masken habe ich genäht. Erst eine, dann noch eine und inzwischen bestimmt 60 Stück, mit Blumen, mit Streifen, mit exotischen Früchten – was die Stoffkiste gerade hergibt. Ich hatte meine Schwägerin in Berlin gefragt, ob sie welche braucht (ich meinte vier oder fünf), und die Antwort war: Ja, sie würde gerne ganz viele Masken an Organisationen für geflüchtete Menschen schicken. Ich kann Ihnen gerade also keine Tipps zu Musik und Filmen geben. Aber wenn Sie sich über die besten Schnittmuster austauschen möchten – gerne.

