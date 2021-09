Das in der Notwende durch die DLRG Oggersheim betriebene Corona-Schnelltestzentrum hat seit 1. September nur noch sonntags von 10 bis 14 geöffnet. Laut dem DLRG-Vorsitzenden Oliver Nagel-Schwab war eine weitere Reduzierung der Öffnungszeiten unumgänglich, um die ausschließlich ehrenamtlichen Helfer zu entlasten.

„Wir beteiligen uns mittlerweile seit knapp neun Monaten im Rahmen der unterschiedlichen Hilfeersuchen zur Bekämpfung der Pandemie und haben bisher in Summe etwa 20.000 Tests durchgeführt“, berichtet Nagel-Schwab.

Regelmäßig gefordert

Zunächst unterstützten die Wasserretter ab Weihnachten mehrere Alten- und Pflegeheime bei der Testung von Mitarbeitern und Bewohnern. Nur kurze Zeit später wurde auch in Schulen getestet. Seit Anfang März betreibt die Ortsgruppe Oggersheim ein Testzentrum, das bis 30. Juni zunächst fünfmal wöchentlich geöffnet war, und engagierte sich zusätzlich in zwei Unternehmen. Mit sinkenden Inzidenzen entschieden sich die Lebensretter, ab Juni ihr Engagement zurückzufahren. „Zum einen war der Bedarf rückläufig, andererseits hat die DLRG während der Sommermonate erfahrungsgemäß mehr zu tun“, gibt der Leiter Einsatz, Thomas Hoffmann, zu bedenken.

Und auch wenn die Schwimmausbildung nicht stattfinden konnte, waren die Einsatzkräfte dennoch regelmäßig gefordert. „Es gab zwar weniger Alarmierungen zu Badeunfällen, dafür rückten unsere Kräfte mehrmals im Rahmen der Schnell-Einsatz-Gruppe soziale Betreuung aus. Außerdem übernehmen wir von Juni bis August an den Wochenenden den Wasserrettungsdienst am See des Freibads Willersinn und stellen den Sanitätsdienst. Parallel haben wir weiterhin unser Testzentrum betrieben. Das ist schon eine beachtliche Leistung unserer Helfer“, so Hoffmann.

„Es geht wirklich nicht mehr“

Nagel-Schwab und seine Mannschaft bedauern die weitere Reduzierung der Öffnungszeiten. „Wir wollen eigentlich niemanden hängen lassen, insbesondere nicht diejenigen, die bisher noch keine Möglichkeit hatten, sich impfen zu lassen, und daher auf die Tests dringend angewiesen sind. Aber es geht wirklich nicht mehr“, bittet der Chef der Oggersheimer Wasserrettung um Verständnis und betont nochmals: „Die Lösung aller Probleme kann nicht immer Ehrenamt heißen.“

Petra Klipp ergänzt: „Außerdem sind wir zuversichtlich, dass wir ab Ende September/Anfang Oktober endlich unseren Ausbildungsbetrieb im Schwimmen und Rettungsschwimmen wiederaufnehmen können. Auch hier greifen wir zum Teil auf die gleichen Helfer wie im Testzentrum zurück“, so die stellvertretende Vorsitzende abschließend.