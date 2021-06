Das von der Stadtverwaltung und dem Deutschen Roten Kreuz gemeinsam betriebene Corona-Testzentrum in der Ludwigshafener Innenstadt zieht von den ehemaligen H&M-Räumen am Rathausplatz in den Bürgerhof um. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, besteht ab Donnerstag, 1. Juli, montags bis freitags jeweils von 10 bis 18 Uhr die Möglichkeit, sich in Schulungsräumen der Volkshochschule (Ludwigstraße 73, Eingang Karlsruher Gässel), kostenlos auf Corona-Infektionen testen zu lassen. Dieses Angebot bestehe vorerst bis zum 16. Juli. Das bislang bestehende Schnelltest-Center am Rathausplatz öffnet letztmalig am Mittwoch, 30. Juni. Im Stadtgebiet bieten auch Apotheken und private Zentren Testungen auf Corona an. Testmöglichkeiten lassen sich auf der Homepage der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter folgendem Link finden: https://covid-19-support.lsjv.rlp.de/hilfe/covid-19-test-dashboard/.