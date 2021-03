In den seit 8. März für symptomfreie Menschen geöffneten städtischen Schnelltestzentren in der Eberthalle (vom Deutschen Roten Kreuz betreut) und in Oggersheim-Melm (DLRG, Am Brückelgraben 72) wurden in den ersten drei Tagen insgesamt 670 Menschen getestet. Darüber informierte Markus Schneider als zuständiger Verantwortlicher der Stadtverwaltung. Dabei seien bisher sieben Personen positiv auf das Coronavirus getestet und ans Gesundheitsamt gemeldet worden, das einen genaueren PCR-Test veranlasst. Die sieben Betroffenen stammten nicht nur aus Ludwigshafen, sondern auch aus dem Umland, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Es kämen auch Menschen aus Worms, Mannheim oder dem Rhein-Pfalz-Kreis in die Ludwigshafener Testzentren.

Die meisten Getesteten mittleren Alters

Die meisten Getesteten seien mittleren Alters (20 bis 40 Jahre), die Altersspanne untersuchter Personen liege bisher zwischen drei und 85 Jahren, sagte Schneider. In die Eberthalle kamen seinen Angaben zufolge am ersten Tag 130, am zweiten Tag 171 und am dritten Tag 214 Personen, insgesamt also 515. In Oggersheim kamen an den ersten drei Tagen 76, 15 und 64 Personen für einen Schnelltest, also bisher insgesamt 155.

OB Steinruck betonte, dass die Bundesliga-Heimspiele der Eulen-Handballer in der Eberthalle nicht gefährdet seien. Eventuell würden dafür rund um die Spieltage Testkapazitäten reduziert.