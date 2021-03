Am Sonntag wird der neue Landtag gewählt – 101.000 Wahlberechtigte gibt es in Ludwigshafen. Ein Drittel davon hat bereits per Briefwahl abgestimmt – das ist ein Rekord. In den Wahlkreisen 36 und 37 treten insgesamt 13 Bewerber für ein Direktmandat an. Und natürlich spielt die Corona-Pandemie in den Wahllokalen eine wichtige Rolle. Ein letzter Überblick.

„Die teilweise steigenden Inzidenzzahlen in der Umgebung sind bislang nicht in Ludwigshafen angekommen. Aber wir sind nicht im Wettstreit um Inzidenzzahlen, sondern ergreifen als Verwaltung die möglichen Maßnahmen und Vorkehrungen, um die Zahl der Corona-Infektionen effektiv einzudämmen. Das ist ein Kraftakt für alle öffentlichen Verwaltungen“, sagt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). In Mannheim wie auch in Frankenthal ist die Anzahl der Infektionen binnen einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner zuletzt wieder über die 100er-Marke geklettert. Ab einem Wert von 50 gilt eine Kommune als Risikogebiet. Dazu zählen weiterhin auch Ludwigshafen und der Rhein-Pfalz-Kreis.

OB baut auf Schnelltestzentren

Steinruck baut bei der Virusbekämpfung auf die inzwischen drei Schnelltestzentren in Ludwigshafen, die helfen würden, Infektionen schnell zu entdecken und verfolgen zu können. Zwei davon betreibt die Stadt (Eberthalle, Oggersheim-Melm). Ein Zentrum eröffnen die Malteser am Freitag in Süd.

Natürlich beeinflusst die Pandemie auch das Geschehen am Sonntag. „Im Zuge der Landtagswahl sind umfassende Vorkehrungen getroffen worden, um die Wahlhelfer mit medizinischen und FFP-Masken sowie Plexiglastrennscheiben bei der Ausübung ihrer Tätigkeit zu schützen“, betont Steinruck. Es gebe ein umfassendes Hygienekonzept mit Einbahnregelung. In den Wahlgebäuden werde streng auf die Einhaltung der sogenannten AHA-Regeln geachtet. Es stünden Desinfektionsmittel für Flächen und Hände bereit, für Wähler gelte die Maskenpflicht. Alle Wahlhelfer – verteilt auf 102 Wahllokale in 37 Gebäuden – erhielten einen Selbstschnelltest.

Zwei Wahlkreise, 13 Kandidaten

Zum Wahlkreis 36 (Ludwigshafen I) gehören Friesenheim, Nord/Hemshof, West, Mitte, Süd, Mundenheim sowie Rheingönheim. Folgende Bewerber treten hier an: Tobias Mahr (CDU), Anke Simon (SPD), Jovana Dzalto (Linke), Andreas Werling (FDP), Konstantin Fröhlich (Grüne) und Johannes Thiedig (AfD).

Zum Wahlkreis 37 (Ludwigshafen II) gehören Oppau, Edigheim, Pfingstweide, Ruchheim, Oggersheim, Maudach und Gartenstadt. Es kandidieren: Marion Schneid (CDU), Heike Scharfenberger (SPD), Regina Keßler (Grüne), Jörg Matzat (FDP), Pascal Bähr (AfD), Hans Arndt (Freie Wähler) und Natalie Naringbauer (Linke).

32.700 Briefwahlanträge

Bisher liegen laut Verwaltung 32.700 Briefwahlanträge vor. 2016 lag der Briefwahlanteil bei etwa 29 Prozent (19.000 von 65.000 Wählern). Jeder Wähler hat zwei Stimmen: für einen der Kandidaten, „Titelverteidigerinnen“ sind Anke Simon und Heike Scharfenberger von der SPD, sowie für eine Partei.

Keine Wahlparty

Corona verhindert in diesem Jahr die sonst übliche Wahlparty: Die Ergebnisse werden am Sonntag ab 18 Uhr online präsentiert – direkt aus dem Kulturzentrum Das Haus, wo aber nur wenige Gäste zugelassen sind. Den Link dazu findet man im Netz unter www.ludwigshafen.de.