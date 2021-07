Das von der Stadtverwaltung und dem Deutschen Roten Kreuz gemeinsam in Räumen der Volkshochschule Ludwigshafen (VHS) im Bürgerhof betriebene Corona-Testzentrum wird dort noch bis 31. August fortgeführt. „Somit bleibt für die Dauer des Sommers dieses Corona-Testangebot in der Innenstadt erhalten, welches unter anderen unseren Kurs- und Prüfungsteilnehmern Schnelltests ermöglicht“, sagt VHS-Leiterin Stefanie Indefrey. Ab September benötige die VHS die Räumlichkeiten wieder für ihre Veranstaltungen. Testmöglichkeiten in Ludwigshafen lassen sich im Internet auf der Homepage der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter folgendem Link finden.