Das Corona-Schnelltest-Zentrum im Walzmühl-Center in Süd (Yorckstraße 2) bietet ab sofort auch für Mitarbeiter von Unternehmen und Hilfsorganisationen Reihentests an. „Diese stellen einen wichtigen Baustein innerhalb von Hygienekonzepten dar, um Betriebsschließungen oder hohe Ausfallzeiten zu verhindern“, teilt der Betreiber, die SI Trading GmbH aus Mannheim, mit.

Knapp 30 positive Testergebnisse

Seit der Eröffnung am 19. Dezember wurden in dem Schnelltest-Zentrum nach Betreiber-Angaben über 1800 symptomfreie Menschen auf Covid-19 getestet. Es habe bisher knapp 30 positive Testergebnisse gegeben, die den Gesundheitsämtern gemeldet worden seien. „Es ist uns somit gelungen, in all diesen Fällen die Infektionskette zu unterbrechen“, erklärt dazu der Leitende Arzt Lennart Thilmann.

Ein Test kostet 49 Euro

Die Tests für Einzelpersonen kosten 49 Euro, eine vierköpfige Familie kann sich pro Person für 27,50 Euro testen lassen. Wer sich testen lassen will, kann entweder ohne Anmeldung zu den Öffnungszeiten vorbeikommen oder sich online einen Termin reservieren.

Schnelltest-Zentren sind umstritten. Die Antigen-Tests versprechen zwar ein rasches Ergebnis (nach etwa 15 Minuten), sind aber nicht so aussagekräftig wie PCR-Tests und wiegen negativ Getestete womöglich in falscher Sicherheit. Daher stünden vor allem wirtschaftliche Interessen im Vordergrund.

Der ehemalige Real-Supermarkt im Walzmühl-Center ist gleich nebenan der Standort für das Landesimpfzentrum, das im Laufe des Januars eröffnen soll.

Öffnungszeiten



Montag bis Freitag, 11 bis 18 Uhr, Samstag, 9 bis 15 Uhr (Sonntag geschlossen). An Silvester (31. Dezember) von 8 bis 13 Uhr (Neujahr geschlossen).

Termine & Kontakt



Terminvereinbarung für Unternehmen, Hilfsorganisationen und Gruppen per E-Mail an testcenter-lu@si-trading.de. Mehr Infos im Netz unter www.schnelltest-ludwigshafen.de oder per Telefon unter 0621/76221628.