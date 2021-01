Das Corona-Schnelltest-Center in der Walzmühle (Yorkstraße 2 in Süd) erweitert ab heute seine Öffnungszeiten wegen der großen Nachfrage von Firmen und Hilfsorganisationen nach Reihentestungen. Dies teilt der Betreiber, die SI Trading GmbH aus Mannheim, mit. Ab sofort werden Reihentestungen nicht nur am Vormittag, sondern auch am Nachmittag angeboten werden. Seit der Eröffnung am 19. Dezember wurden in dem Center über 3200 symptomfreie Menschen auf Covid-19 getestet. Es gab insgesamt bisher knapp 40 positive Testergebnisse, die den entsprechenden Gesundheitsämtern gemeldet worden seien. Die Antigentests für Einzelpersonen kosten 49 Euro, eine vierköpfige Familie kann sich pro Person für 27,50 Euro testen lassen. Wer sich testen lassen will, kann ohne Anmeldung vorbeikommen.

Die neuen Öffnungszeiten