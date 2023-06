Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schon am Montag will die Firma Fiber Experts im Auftrag der Telekom damit beginnen, insgesamt 57 Kilometer Glasfaser unter die Gehwege Oggersheims zu graben. Bis zum geplanten Ausbau-Ende im dritten Quartal 2023 könnten so 8200 Haushalte mit schnellem Internet versorgt werden.

Ob für Homeoffice, Smart Home oder Online-Gaming – „über Glasfaser kommt genau die bestellte Bandbreite an“, erklärte Telekom-Projektmanager Ruben Dittrich am Mittwoch beim symbolischen