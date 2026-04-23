Die Biberkarte ist da. Jetzt hat der Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach in seinem Bereich die Möglichkeit, Dämme an neuralgischen Stellen unbürokratisch zu entfernen.

Es gibt nicht viele Dokumente, die es an die Magnetwand im Büro von Hans Peter Theiß geschafft haben. Der „Übersichtslageplan Gewässerabschnitte (Biber-) Vergrämung (§ 45/7 BNatSchG), Stand: 12.03.2026“ darf dort hängen. Wenn man auf die Wand schaut, hängt er rechts, quasi direkt hinter der Eingangstür. Auf dem Plan sind rot die Abschnitte im Einzugsbereich des Gewässerzweckverbands Isenach-Eckbach mit Sitz in Lambsheim eingezeichnet, in dem der Verband eigenständig tätig werden darf, wenn es um das Abschleifen oder gar Entfernen von Biberdämmen geht.

Dieser Damm hat in Maxdorf für Aufregung gesorgt. Er sorgte dafür, dass das Wasser bis ins Regenrückhaltebecken gestaut wurde. Foto: Christian Treptow

„Im Moment ist es relativ ruhig“, sagt Theiß, Geschäftsführer des Gewässerzweckverbands. Klar, der Biber sei immer noch aktiv. „Aber im vergangenen Jahr hatten wir gefühlt jede Woche die Meldung über einen neuen Biberdamm“, sagt er. Das sei gerade nicht der Fall.

Kritischer Fall in Großniedesheim

Und doch habe es in den vergangenen Wochen einen kritischen Fall gegeben, räumt Verbandsvorsteher Michael Reith ein. Im Bereich von Großniedesheim habe es vier Dämme gegeben. Die Folge: „Ein Rückstau bis zur Kläranlage Heßheim“, verdeutlicht Reith. Da war dann auch für ihn der Spaß vorbei, denn das Rohr, das Wasser aus der Kläranlage in den Vorfluter abgebe, sei zu einem großen Teil unterhalb der Wasserlinie gewesen. „Da durften wir die vier Dämme auch entfernen.“ Die Untere und die Obere Naturschutzbehörde hätten schnell ihr Einverständnis gegeben.

Typische Nagespuren: Diesen Baum hat ein Biber zu Fall gebracht. Foto: Christian Treptow

Allerdings: Bei zwei Dämmen ist den Experten vom Gewässerzweckverband jemand zuvorgekommen. Diese Dämme seien illegal entfernt worden, betont Theiß. Ein Kavaliersdelikt ist das nicht. Wer das macht, begeht eine Straftat.

Die Arbeiter des Gewässerzweckverbands Isenach-Eckbach haben in der Vergangenheit nach Absprache mit den Behörden schon Dämme entfernt – hier bei Fußgönheim. Foto: Christian Treptow

Die Karte mit den roten Markierungen ist lange herbeigesehnt worden. Vor allem in Maxdorf war man besorgt, hatte ein Biberdamm doch dafür gesorgt, dass sich Wasser in ein Regenrückhaltebecken zurückstaute. Weshalb André Voges (parteilos), Bürgermeister der Verbandsgemeinde, auch von einer „super Sache“ spricht. „Es ist ein Schritt in die richtige Richtung.“ Vor dem Inkrafttreten der Karte musste jeder Fall einzeln geprüft werden, wenn man einen Damm abschleifen, also niedriger machen, oder gar entfernen wollte. Die Naturschutzbehörden nahmen die Stelle unter die Lupe. Das entfällt für die entsprechenden Bereiche seit 20. März, seitdem ist die Ausnahmegenehmigung für die Beseitigung von Biberdämmen wirksam.

Rote Bereiche um Maxdorf. Foto: Christian Treptow

Gültig ist sie bis 1. März 2027. Und sie könne jederzeit auch widerrufen werden, erläutert Theiß. Rechenschaft ablegen muss der Gewässerzweckverband trotzdem. Nach etwa einem halben Jahr und nach Ablauf eines Jahres muss der Oberen Naturschutzbehörde, der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd, berichtet werden „über die Durchführung und den Erfolg der Maßnahme und der Reaktion des Bibers“, wie es in der Genehmigung heißt.

Leben im Einklang mit dem Biber

„Wir haben von Anfang an die Auffassung vertreten, dass man im Einklang mit dem Biber leben muss“, betont Michael Reith. Vom Verfahren her habe man jetzt eine Handreiche, „wie wir vorgehen können“. Das Beispiel Großniedesheim habe gezeigt, dass man immer abwägen müsse. „Was ist das höhere Gut: Abwasserreinigung oder Naturschutz?“ Zudem sei das Verbandsgebiet ein dicht besiedelter Raum, ergänzt Hans Peter Theiß. Dazu kämen noch die landwirtschaftlichen Flächen sowie die Tatsache, dass die Gräben und Bäche kaum Gefälle hätten.

Rote Bereiche in Bad Dürkheim und Umgebung. Foto: Christian Treptow

Der Geschäftsführer bewertet die Karte positiv. „Es ist ein guter Schritt, um uns eine schnelle Reaktion zu ermöglichen.“ Die größeren roten Bereiche finden sich auf der Karte unter anderem bei der Isenach von Bobenheim-Roxheim bis Frankenthal, auf Maxdorfer Gemarkung beim Neugraben und beim Flossbach, an Eck- und Altbach bei Gerolsheim, Dirmstein, Laumersheim, Großkarlbach, Bissersheim und Kirchheim, in der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim mit Stechgraben, Riedgraben und Marlach sowie in Deidesheim mit altem und neuem Weinbach.

Die Mitarbeiter des Gewässerzweckverbands kontrollierten regelmäßig, sagen Theiß und Reith. Bei über 600 Kilometer Gewässer im Einzugsbereich sei man aber auf die Hilfe der Kommunen und Bürger angewiesen, wenn irgendwo ein neuer Biberdamm entstehe.

Rote Bereiche um Laumersheim, Gerolsheim und Dirmstein. Foto: Christian Treptow

Ein wichtiger Aspekt ist weiter, ob im Bereich des Damms auch eine Biberburg ist. Dann sei der Schutzfaktor höher, sagt Theiß. Man müsse abwägen, wie man vorgehe. „Vielleicht reicht es auch, wenn man ein paar Zentimeter wegnimmt“, meint der Geschäftsführer.

Rote Bereiche in Deidesheim, Ruppertsberg und Niederkirchen. Foto: Christian Treptow

In seiner Brust schlagen die sprichwörtlichen zwei Herzen. Er sei ein Tierfreund. Auf der anderen Seite sei es beruflich gesehen aber schon eine Belastung. „Aus Verbandssicht hat der Biber erstmal nicht wehgetan.“ Aber irgendwann sind aus Einzelfällen regelmäßige Meldungen geworden. Die haben Zeit und Geld gekostet. 50.000 bis 100.000 Euro, schätzt Theiß, kostet der Biber pro Jahr den Gewässerzweckverband.

Anrufe von Kollegen anderer Zweckverbände habe er noch nicht bekommen. Aber das Land schaue sich die Umsetzung der Vereinbarung offenbar an. In einem Jahr wird man sehen, ob sie sich bewährt hat.