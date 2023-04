Armin Grau (64, Altrip), Grünen-Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal, Mitglied im Gesundheitsausschuss und zuständig für Krankenhauspolitik, begrüßt die Entscheidung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), die Energiehilfen für Krankenhäuser schneller und effizienter auszuzahlen: „Es ist genau der richtige Weg, dass von den 4,5 Milliarden Euro Energiehilfe für Krankenhäuser nun 2,5 Milliarden Euro pauschal ausgezahlt werden. Die Krankenhäuser konnten bisher nicht in gewünschtem Maße auf die Unterstützungszahlungen zugreifen. Das wurde von Lauterbach erkannt und unmittelbar nachgesteuert. Diese wichtige Entscheidung kommt nun vor allem den Krankenhäusern zugute“, sagt der ehemalige Chefarzt des Ludwigshafener Klinikums.

„Medizin für unser Krankenhauswesen“

Darüber hinaus stellt er in Aussicht: „Kurzfristige Maßnahmen wie Energie- und Inflationsausgleiche sind für die Krankenhäuser unabdingbar. Darüber hinaus müssen wir aber feststellen, dass unser Krankenhauswesen selbst zum Patienten geworden ist. Jede fünfte Klinik steht aufgrund des bisherigen Finanzierungssystems vor der Insolvenz.“ Die Qualität der Versorgung sei in Gefahr, ökonomische Zwänge stünden allzu oft über der menschlichen Gesundheit. „Zudem leiden die Kliniken an einem riesen Mangel an Fachkräften. Die angestrebte Krankenhausreform, die wir mit den Ländern als Gemeinschaftswerk erarbeiten, ist deshalb so extrem wichtig. Wir stärken die Kliniken mit Grundfinanzierung zusätzlich zu Fallpauschalen, Kooperation statt Konkurrenz, Patienten- und Personalorientierung statt ökonomischer Zwänge. Die Reform wird die Medizin für unser Krankenhauswesen sein.“