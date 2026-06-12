Ein Feuer ist am Freitagmorgen auf dem Gelände eines Altmetallverwertungsbetriebs in der Inselstraße in Ludwigshafen-Mundenheim in einem großen Schrotthaufen ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei und der Feuerwehr trafen die ersten Kräfte am Freitag gegen 10 Uhr ein und bekämpften die Flammen auf einer Fläche von etwa zehn mal zehn Metern am Hafen. Die Feuerwehr startete demnach einen massiven Löschangriff. Mitarbeiter des Betriebs zogen das Brandgut parallel mit einem Bagger auseinander, damit die Kräfte es schneller ablöschen konnten. Die frühzeitige Alarmierung und die umgehend eingeleiteten Maßnahmen begrenzten den Brand verhinderten eine Ausbreitung auf den gesamten Schrottberg und weitere Teile des Platzes. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit neunzehn Kräften und fünf Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug sowie die Polizei.