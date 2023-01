Nach der zweitägigen Landtagsdebatte in der Vorwoche spricht die Ludwigshafener CDU-Landtagsabgeordnete Marion Schneid von guten Nachrichten für Ludwigshafen, denn: Die massiv verschuldete Stadt könne auf Geld aus Mainz hoffen. Die Abgeordneten haben sich – wie berichtet – auf die Teilübernahme kommunaler Altschulden verständigt. Für Ludwigshafen bedeutet das konkret, dass rund 500 Millionen Euro an Liquiditätskrediten vom Land übernommen werden. „Damit wird Ludwigshafen im Bereich der aufgelaufenen Schulden eine große finanzielle Last von den Schultern genommen – das gibt ein wenig mehr Spielraum“, sagt Schneid. Allerdings entbinde dies die Stadtverwaltung nicht davon, die Sparauflagen der ADD umzusetzen.