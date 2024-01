Der Wintereinbruch mit mehrstündigem Schneefall hat am Donnerstag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Ludwigshafen geführt. Die Polizei nahm eine Vielzahl an glättebedingten Unfällen auf. Zeitweise mussten der Busverkehr und die Müllabfuhr eingestellt werden.

Gegen 7 Uhr hatte es zu schneien begonnen. Erst gegen 14 Uhr endete der starke Schneefall. Der Winterdienst der Stadt war mit bis zu 100 Mitarbeitern schon ab 3 Uhr morgens im Einsatz. Trotzdem kam es im Berufsverkehr zu erheblichen Verkehrsproblemen. Teils kamen die Streufahrzeuge wegen querstehender Autos und Laster nicht durch. Die Polizei registrierte bis zum Nachmittag in der Vorder- und Südpfalz 108 Auffahrunfälle. Dabei kam es fast ausschließlich zu Blechschäden, bei fünf Unfällen im Bereich Ludwigshafen, Böhl-Iggelheim und Speyer wurden Personen leicht verletzt. Rund ein Drittel der Unfälle (37) ereignete sich im Stadtgebiet Ludwigshafen. In Mannheim kam es zu 17 glättebedingten Unfällen.

Im Vergleich zum Eisregen am Mittwoch waren die Auswirkungen des Schneefalls gravierender. Die Polizei führt dies auf den Zeitpunkt zurück. Der Eisregen sei erst nach dem morgendlichen Berufsverkehr gefallen. Dagegen traf der Schneefall am Donnerstag den Berufsverkehr voll.

100 Busse standen still

Auch der Öffentliche Nahverkehr der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) in Mannheim und Ludwigshafen wurde von der Schneedecke massiv beeinträchtigt. Es kam zu Verspätungen. Die RNV stellte für vier Stunden den Busverkehr in beiden Städten ein. Etwa 100 Busse waren betroffen. Der Straßenbahnverkehr ging weiter, infolge der Witterung kam es auch im Schienennetz zu Verspätungen.

Auch am Pfalzbau: Der Winterdienst streute ab 3 Uhr nachts. Foto: evo Rutschpartie: Auf der Saarlandstraße lag Schneematsch. Foto: evo Berliner Platz: Der Busverkehr wurde zeitweise eingestellt. Foto: mix Bismarckstraße: Für Radfahrer waren die Bedingungen überall schlecht. Foto: mix Innenstadt: Erst am Mittag war die Fußgängerzone geräumt. Foto: mix Foto 1 von 5

Wegen der Wetterlage konnte die Müllabfuhr am Donnerstag den Restabfall in Rheingönheim teils nicht abholen. Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) bittet Anwohner darum, die Tonnen zur Abfuhr weiter bereitzuhalten, da diese zum nächstmöglichen Zeitpunkt stattfinden soll. Da sämtliche Personalressourcen beim WBL für den Einsatz im Winterdienst benötigt wurden, wurde die Abholung der Weihnachtsbäume vorübergehend eingestellt. Auch hier appelliert die Verwaltung an die Bürger, die abgeschmückten Bäume am Straßenrand bereitzulegen, da sie noch abgeholt werden sollen. Am Freitag steht laut Stadt wieder ein Großeinsatz des Winterdienstes an, denn es werden Minusgrade erwartet.

