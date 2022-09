Bei der Jahrhundertflut im Ahrtal sind im Juli 2021 über 130 Menschen zu Tode gekommen. Dietmar Breininger aus Ludwigshafen war einer, der damals früh an Ort und Stelle war, um zu helfen. Ein Gespräch über die psychosoziale Notfallversorgung. Mehr dazu hier.

Im zweiten Anlauf hat sich der Betriebsausschuss der Stadt Frankenthal am Montag nun doch noch dazu durchgerungen, die gebührenpflichtigen Laubsäcke zumindest probeweise einzuführen. Warum, das lesen Sie hier.

Mannheim will in den Quadraten mehr Raum zum Flanieren und eine bessere Aufenthaltsqualität schaffen. Um den Durchgangsverkehr aus der City herauszuhalten, sind seit März Sperren in Fressgasse und Kunststraße errichtet, die ein einfaches Durchfahren verhindern. Über die Auswirkungen des Verkehrsversuchs gehen die Meinungen allerdings weit auseinander. Warum, das lesen Sie hier.

Erst in diesem Jahr hatte die Stadt Speyer eine Steuer auf Sportwetten eingeführt. Im August ist sie in Kraft getreten. Jetzt muss die Verwaltung wohl einen Rückzieher machen. Mehr über die Hintergründe gibt’s hier.

Seit einigen Monaten kümmern sich die Kinder der Kita Entdeckungskiste in Schifferstadt im Rhein-Pfalz-Kreis um exotische Tiere. Australische Riesengespenstschrecken, Indische Stabschrecken und Achatschnecken sind ins Tierzimmer eingezogen – und haben eine besondere Aufgabe. Manchmal hört man auch ein Wuff. Mehr dazu hier.