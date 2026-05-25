Einer 48-Jährigen ist laut Polizei bereits am Nachmittag des 22. Mai gegen 15.15 Uhr im Bereich der Schifferstadter Zwerchgasse ein Schmuckstück im Wert von mehreren Hundert Euro geraubt worden. Die beiden unbekannten Täter flohen anschließend in Richtung Schillerplatz mit einem silbergrauen Pkw vom Tatort. Bei den Tätern soll es sich um eine Frau und einen Mann handeln. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Haben Sie zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet oder können Sie Hinweise auf die Täter geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Schifferstadt, Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.