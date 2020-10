An den Urnenmauern auf dem Hauptfriedhof Ludwigshafen sind in den vergangenen Tagen mehrfach Schmuckplatten gestohlen worden. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Ein vom Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL), Bereich Grünflächen und Friedhöfe, beauftragter Sicherheitsdienst werde nun verstärkt kontrollieren. Die Polizei sei eingeschaltet worden. Hinweise zu den Diebstählen, auch von regionalen Entsorgungsbetrieben im Schrott- und Metallhandel, an die Friedhofsverwaltung, Telefon 0621/504 4849.