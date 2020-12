Auf dem Parkplatz am Eisstadion in der Saarlandstraße (Süd) ist am Samstag zwischen 19.45 und 20.35 Uhr die Beifahrerscheibe eines dort abgestellten Ford Ka eingeschlagen worden. Die Täter erbeuteten nach Angaben der Polizei die Handtasche und Schmuck einer 24-Jährigen. Der Schaden liegt bei mehreren Hundert Euro, so die Polizei. Hinweise von Zeugen unter Telefon 0621/963-2122.