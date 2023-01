Unbekannte sind laut Polizei zum Jahreswechsel in eine Wohnung in der Van-Leyden-Straße (Süd) eingebrochen. Ihre Beute: Schmuck. Gesamtschaden: 2000 Euro. Am Sonntag zwischen 14.30 und 17.30 Uhr sind Unbekannte in eine Wohnung in der Philipp-Scheidemann-Straße (Oggersheim) eingestiegen. Aus den Räumen wurde Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Darüber hinaus entstand ein Schaden an der Wohnungstür. Hinweise in beiden Fällen an die Kripo unter Telefon 0621 963-2773. Bei einem versuchten Einbruch blieb es in der Hohenzollernstraße (Nord), wo es Unbekannten zwischen 22. Dezember und 1. Januar nicht gelang, in einen Imbissanhänger einzubrechen. Hinweise hierzu unter Telefon 0621 963-2222.