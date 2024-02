Aus einem Juweliergeschäft in der Rheingönheimer Hauptstraße haben Unbekannte laut Polizei am frühen Sonntagmorgen Bargeld aus der Kasse sowie hochwertigen Schmuck aus den Vitrinen erbeutet. Gegen 2.30 Uhr hebelten die Täter die Tür in den Verkaufsraum auf. Der Wert des Diebesguts ist noch unbekannt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.