Unbekannte sind laut Polizei in der Nacht auf Dienstag in ein Wohnhaus im Bereich der Rohrlachstraße (Nord) eingebrochen. Aus dem Haus wurde Schmuck in noch unbekannter Höhe entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 0621/963-2773 entgegen.