Unbekannte haben in Mannheim eine Gedenktafel vor dem Haupteingang der Synagoge im Quadrat F 3 mit Schriftzügen beschädigt. Nach Angaben der Polizei passierte dies spätestens in den frühen Morgenstunden des gestrigen Mittwochs; der genaue Zeitpunkt ist jedoch unklar. Der Sachschaden steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernahm die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei, Telefon 0621 174-4444, entgegen.