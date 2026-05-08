Unbekannte hatten die Fassade der St.-Martin-Kirche in Oppau beschmiert. Der Schaden ist nun behoben. Wegen der unerwartet hohen Kosten bittet die Gemeinde um Spenden.

Ein riesiger Schriftzug in englischer Sprache zog sich über die östliche Seitenwand der Kirche, daneben eine Flamme und die Zahl „161“. Die kirchenfeindliche Schmiererei, die in der Nacht vom 28. Februar auf den 1. März aufgesprüht wurde, sorgte in der Gemeinde für Empörung. Sinngemäß lautet die grammatikalisch fehlerhafte Botschaft auf Deutsch: „Die einzige Kirche, die erleuchtet, ist eine brennende.“ Die Pfarrei Hl. Edith Stein erstattete Anzeige. Die Polizei ermittelt seither gegen unbekannt. Hinweise auf die Täter gebe es bisher nicht, so die katholische Kirche.

Der Vorfall habe die Bevölkerung beschäftigt, nicht nur die Katholiken, berichtet Dekan Dominik Geiger. „Viele sagten uns: Da hat jemand eine Grenze überschritten“. Für ihn ist klar: „Ein Gebäude wie unsere Kirche bringt Emotionen mit sich, egal ob man hineingeht oder nicht.“ Die im März und April vorgenommene Fassadensanierung gestaltete sich schwieriger als zunächst angenommen.

Aufwendige Sanierung

Anfangs wurde der Schaden auf etwa 1500 Euro geschätzt. Nachdem verschiedene Methoden zur Entfernung der Schmiererei ausprobiert wurden, stand fest: „Die Farbe einfach abzuwaschen und die Wand zu übermalen, ging nicht“, so Dekan Geiger. Denn für das Oppauer Gotteshaus wurde ein sogenannter Sichtputz verwendet, bei dem die Farbe bereits im Putz enthalten ist. Der Restaurator testete verschiedene Farbmuster, bevor die betroffenen Bereiche einen neuen Schutzanstrich erhielten. Nur bei genauerem Hinsehen sind die sanierten Stellen noch zu erkennen.

Die Restaurierungsarbeiten schlugen am Ende mit rund 5000 Euro zu Buche. „Diese Kosten belasten das Gemeindebudget erheblich, das Geld fehlt an anderer Stelle“, sagt Geiger und bittet um Spenden für die Sanierung.

Spendenkonto

Kath. Kirchengemeinde Hl. Edith Stein, Sparkasse Vorderpfalz, IBAN: DE75 5455 0010 0193 1912 28.

