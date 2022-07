Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Freitagvormittag verständigt worden, weil mehrere Kinder nach einem Spielplatzbesuch im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt über Augenreizungen und Hustenreiz klagten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befanden sich zwei Schulklassen auf dem Spielplatz am Neumarktplatz. Nach der Benutzung der Rutsche klagten insgesamt zwölf Mädchen und Jungen über Beschwerden. Die betroffenen Kinder wurden durch Rettungskräfte und einen Notarzt vor Ort medizinisch versorgt, sechs Kinder wurden zur weiteren Behandlung in eine Kinderklinik eingeliefert. Was ursächlich für die Augenreizungen und den Hustenreiz war, ist noch unklar. Messungen der Feuerwehr ergaben keine weiteren Hinweise darauf. Die Rutsche wurde gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei wegen des Verdachts der Körperverletzung dauern an.