Über 60 Jahre war das Teppichhaus Vogt ein Hingucker am Kaiserring. Nun aber kommt es zur Geschäftsaufgabe – und zum allerersten Mal auch zum Räumungsverkauf.

Wer vom Mannheimer Hauptbahnhof kommend Richtung Planken marschiert, läuft eigentlich unweigerlich daran vorbei. Die großen Schaufenster samt tiefer Auslage zeigen Perser, Kelims und Nomadenteppiche in allen, oft beruhigenden Farben. Mit Mustern wie Kunstgemälde, von Ornamenten bis hin zu Andeutungen von Landschaften. Mit Formen und Linien, die Geschichten erzählen. Nun aber ist die Glasfront mit roten und grünen Bannern überklebt. „Schluss. Aus. Ende“, ist unter anderem darauf zu lesen.

Für Heiko Vogt, der mit seiner Schwester Denise Vogt das Teppichhaus in zweiter Generation führt, ein schwerer Schritt. Eine Entscheidung, die nicht von heute auf morgen gefallen ist und unruhige Nächte bedeutet hat. „Vogt, das ist ein Name in der Teppichbranche, das steht für Seriosität“, sagt er. Deutschlandweit sei man eines der letzten familiengeführten Unternehmen in dieser Sparte.

Was war der Grund für das Aus?

Eine sinkende Nachfrage und steigende Mietpreise führt der Inhaber als Gründe für die Schließung auf. „Der Handel ist hart geworden, junge Leute interessieren sich nicht mehr so für Teppiche. Wenn man irgendwann nur noch die Miete abdeckt und diese steigt, kommt man ins Nachdenken. Die Preise erhöhen, das wollen wir nicht verantworten“, erklärt er. Auch eine Nachfolge sei nicht in Sicht. Stattdessen ist die Ware nun bis zu 70 Prozent reduziert. Seit Bekanntgabe haben die Teppichstapel in den 800 Quadratmeter großen Räumen abgenommen. Bis Ende Mai/Mitte Juni aber könnte der Räumungsverkauf noch dauern.

Vogt ist wichtig zu betonen, dass man zuvor noch nie einen Ausverkauf hatte. Denn die Branche weist beides auf: eine Beständigkeit und hohe Fluktuation. Von Händlern, die heute öffnen, um morgen schon wieder (fast) zu schließen, die ihre „fingierten, künstlich hochgetrieben Preise“ (angeblich) stark reduzieren, grenzt er sich deutlich ab. Bausback-Orientteppiche in der Kunststraße, das letzte etablierte von einst 15 Teppichhäusern in Mannheim, dagegen sah er stets als „guten Konkurrenten“ an. Wie auch das Teppichhaus Engelhardt, das von 1961 bis 2001 im markanten Gebäude mit Aluminiumfassade in den Planken bestand. „Dort wurden die Kunden noch von Türstehern mit Zylinder begrüßt“, erinnert er sich.

Ein Bild, das zeigt, wie sich der Handel gewandelt hat. 1963 übernahm Vater Peter Vogt das Eckhaus mit der Anschrift N7 von einem anderen Teppichhändler. Seine Kinder Heiko und Denise wuchsen quasi im Geschäftshaus mit auf. „Verkäufer sein liegt uns im Blut“, sagt der Sohn, der zunächst eine Ausbildung bei Karstadt absolvierte und dann in das kleine Unternehmen bei seinem Vater einstieg. Zweimal im Jahr ging es auf Geschäftsreise. Um auf Basaren im Iran, in Indien (vor allem Kaschmir), Pakistan und Afghanistan nach neuer Ware Ausschau zu halten und Kontakte zu knüpfen. Das Geschäft lief ohne Zwischenhändler.

„Guter Name allein reicht heute nicht mehr“

„Da darf man kein Greenhorn sein. Ich spreche ein wenig, aber schlechtes Farsi. Auch mit Englisch kommt man zurecht“, sagt Vogt. Mit den Jahren erweiterte sich das Sortiment mit schicken Kleinmöbeln und Accessoires aus den bereisten Ländern. Die Menschen im Orient habe er als „extrem lieb und gnädig“ schätzen gelernt. Auch in unruhigen Zeiten habe er sich bei seinen Kontaktmännern sicher gefühlt, berichtet Vogt. Im oberen Bereich hängen Bilder von Reisen durch Shiraz in Persien. Man sieht die Vogts mit Nomaden beim Knüpfen und Weben. Aus dem Iran stammt auch sein engster Mitarbeiter: Ebrahim Mohammadi, der Teppiche auch restauriert, schon seit 40 Jahren in Deutschland lebt und aufgrund des Kriegs nun gerade große Sorgen um seine in Teheran lebenden Angehörigen hat.

Dennoch lächelt er seine Kunden an. „Ein Teppich ist in Persien ein Stück Kultur. Man sitzt, man isst, man lebt darauf und zieht zuvor seine Schuhe aus. Die Herstellung von Hand bedeutet oft ein ganzes Jahr Arbeit. Teppiche verändern den Raum“, verrät Mohammadi. Heute dagegen würden Bodenläufer bequem im Möbelhaus gekauft oder im Internet bestellt. Die Leute holten sich eine geringere Qualität ins Haus – wenn überhaupt, meint der Experte.

„Mein Vater hat immer an einem guten Ruf gearbeitet. Wenn der stimmt, kommt alles von alleine, dachte er. Aber ein guter Name allein reicht heute nicht mehr. Diese Entwicklung, dass die Lust auf Teppiche so einbricht, hätte sich mein Vater nie träumen lassen“, sagt Heiko Vogt, und ist doch gerne noch eine kurze Zeit für seine Kunden da.