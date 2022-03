„Einer der schönsten Plätze in Ludwigshafen“ ist für Leser Horst Nicklis der Schlossplatz in Ruchheim. Das heutige Rathaus Ruchheims, das auch „Schlösschen“ genannt wird, wurde vor fast 300 Jahren erbaut und hatte in seiner wechselvollen Geschichte mehrere Funktionen. Es ist in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstanden und war zunächst ein Herrschaftsanwesen. Später wurd es als reiner Wirtschaftshof genutzt. Inzwischen ist das grundlegend restaurierte Gebäude der Sitz des Ortsvorstehers. Wenn Sie sich auch an unserer März-Aktion „Schönes LU“ beteiligen wollen, schicken Sie ein Bild mit ein paar erläuternden Worten zum Motiv einfach per E-Mail an redlud@rheinpfalz.de.