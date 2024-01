Vermutlich durch einen technischen Defekt hat eine Wärmedecke am Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus am Ludwigsplatz Feuer gefangen und eine Matratze in Brand gesetzt. Um zu verhindern, dass das Feuer auf das Gebäude übergreift, warf der 70-jährige Besitzer die brennenden Gegenstände in den Innenhof, teilt die Polizei mit. Er wurde leicht verletzt. Am Gebäude entstand kein Schaden.