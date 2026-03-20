Der Gemeinderat Neuhofen rudert zurück, aber nur ein bisschen: Das Parken an der Schlicht wird nicht ganz so teuer wie geplant. Mit was Besucher des Sees rechnen müssen.

Die Parkgebühren auf den beiden Schlichtparkplätzen sollen deutlich teurer werden, daran hält der Ortsgemeinderat fest. Aber die vom Haupt- und Finanzausschuss vor zwei Wochen vorgeschlagene Verdopplung der Preise von vier auf acht Euro geht vielen Bürgern und nun auch den Ortsgemeinderatsmitgliedern dann doch etwas zu weit.

Auf die Ankündigung, ab dieser Saison doppelt so viel fürs Parken zahlen zu müssen und das unabhängig davon, ob man den ganzen Tag bleibt oder nur eine Runde schwimmen möchte, hatte es in Sozialen Medien Kritik gegeben. Menschen von außerhalb sollen ruhig tiefer in die Tasche greifen, aber für Neuhofener Familien dürfe das nicht so teuer sein – so der Tenor. Auch der Gemeinderat war bemüht, einen Vorteil für ortsansässige Badegäste zu finden. Denn diese finanzieren mit ihren Steuergeldern auch den Unterhalt der Schlicht und ertragen den Verkehr im Ort und von Auswärtigen vollgeparkte Straßen, die ihr Auto im Ort abstellen und dann zur Schlicht laufen oder ein Klapprad dabei haben.

Im Sommer ist der Badesee bei Neuhofen sehr beliebt. Archivfoto: Lenz

Jahreskarte, Saisonticket, Familienrabatt?

Ideen gab es von allen Fraktionen: Eine gebührenpflichtige Jahreskarte, auf der Autokennzeichen vermerkt sind, für Neuhofener Bürger (Thomas Behrendt, Grüne Liste); eine Saisonkarte für Neuhofener Familien, die zu ermäßigten Parkgebühren berechtigt (Wolfgang Kraus, SPD); eine Begünstigung für Familien mit Kleinkindern (Sebastian Hisgen, CDU). Doch so leicht ist das nicht umsetzbar. „Man kann auswärtige Badegäste nicht diskriminieren“, gab der Beigeordnete André Schlosser (CDU) zu bedenken. Auch die technische Durchführung sei schwierig, befand Ortsbürgermeister Ralf Marohn (FDP). Zum einen sei es den Parkplatzpächtern, die die Bewirtschaftung für dieses Jahr für die Ortsgemeinde übernehmen, nicht zumutbar, das zu kontrollieren. Zum anderen müsse man sich dann auch Gedanken über Fälschungssicherheit machen.

Parksystem errichten

Für 2026 gibt es nun folgende Regel: Die Tageskarte kostet sowohl auf dem Parkplatz im Wald als auch auf dem an der Straße zwischen Neuhofen und Waldsee sieben Euro. Ab 15 Uhr werden nur noch fünf Euro verlangt. Dieser ermäßigte Tarif gilt auch für Menschen, die einen Schwerbehinderten-Ausweis mit der Kennzeichnung „G“ vorweisen können. Das hatte Lutz Dreyer (Grüne) vorgeschlagen. Für Besucher des Waldfriedhofs ist das Parken nach wie vor kostenfrei. Das habe bisher auf Vertrauensbasis gut funktioniert, so Marohn.

Für die nächste Saison 2027 wird sich wieder einiges ändern. Marohns Idee ist es, dann Parksysteme mit Kennzeichenerkennung zu installieren. Gezahlt werden könne dann online oder an einem Automaten. „Die Parkgebühr kann dann genau nach Parkzeit berechnet werden“, so Marohn.