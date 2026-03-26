Mehr Geld für einen Parkplatz im schlechten Zustand? Zwei Leserinnen ärgern sich über die drastische Erhöhung der Parkgebühren am Neuhofer Badesee Schlicht.

Sabine Holzmann und ihre Freundin sind seit vielen Jahren treue Schlicht-Besucher. Sie wohnen in Limburgerhof und sind in der Badesaison fast jeden Tag am Badesee. „Wir treffen uns hier mit unseren Freunden, schwimmen ein paar Runden, essen oder trinken etwas am Kiosk – verbringen einfach schöne Stunden“, erzählt die 64-Jährige und kommt ins Schwärmen. Es sei so ein wunderbares Naherholungsgebiet mit einem tollen Kiosk. Kurz: Die Schlicht sei ein richtiges Kleinod. Und das habe sich herumgesprochen. Es kommen Menschen aus der weiteren Umgebung nach Neuhofen. Ihre Freunde zum Beispiel reisen aus Wachenheim an. „Und das ist auch gut so“, sagt Sabine Holzmann.

Sie und ihre Freunde besuchten die Schlicht schon als Badegäste, als das Parken am See noch kostenlos war. Von Jahr zu Jahr seien es mehr Besucher geworden, irgendwann wurden Parkgebühren erhoben. Zuletzt lag der Betrag bei vier Euro pro Tag. „Und das war auch ein fairer Preis“, sagt ihre Freundin, die nicht mit Namen in der Zeitung stehen möchte.

Als sie von der Entscheidung des Gemeinderats hörten, dass die Parkgebühren verdoppelt werden sollten, waren sie schockiert und empört. „Eine solche Gebührenerhöhung – das ist schon eine Ansage“, sagt Sabine Holzmann. Alles werde teurer, vor allem Familien und Rentner träfen die gestiegenen Lebenshaltungskosten. Und nun werde auch noch das Badevergnügen teurer. Besonders Familien mit kleinen Kindern oder ältere Leute, die nicht gut zu Fuß sind, seien aufs Auto angewiesen. Das sei kein gutes Signal, sagen die beiden.

Besonders schlimm ist der Zustand des Parkplatzes in der Nähe der Landstraße. Foto: Doreen Reber

Gäste überhaupt erwünscht?

Auch in den sozialen Medien regten sich die Leute auf. Die einen fühlen sich „abgezockt“ und „übern Tisch gezogen“, die anderen nennen es „frech“. Bürger hätten sich auch direkt bei der Gemeinde beschwert. In der vergangenen Woche ist man dann im Gemeinderat ein Stück weit zurückgerudert. Nun soll in diesem Jahr die Parkplatzgebühr von sieben Euro gelten, ab 15 Uhr soll der ermäßigte Beitrag von fünf Euro gelten. Der gilt grundsätzlich für Schwerbehinderte, die im Ausweis eine Kennzeichnung „G“ haben.

Zufrieden sind die beiden nicht mit dieser Lösung. Die sieben Euro sind immer noch eine deutliche Erhöhung. Und die Ermäßigung grenze die aus, die nur mal kurz für eine Runde Schwimmen und eine Bratwurst am Kiosk essen möchten. Gerechter wäre eine Parkzeit-Abrechnung. Sabine Holzmann und ihre Freunde fragen sich ernsthaft: „Möchte man keine Besucher an der Schlicht? Vor allem keine auswärtigen?“ In der jüngsten Diskussion um die Parkgebühren im Gemeinderat sollten Neuhofer begünstigt werden, als wären Gäste von auswärts Besucher zweiter Klasse. In dieser Sitzung hatte Bürgermeister Ralf Marohn (FDP) geäußert, er könne sich vorstellen, ein Parksystem mit Kennzeichenerkennung im kommenden Jahr zu installieren. Dann würde die tatsächliche Parkzeit abgerechnet werden.

Auch die Parkpflächen am Platz in der Nähe des Kiosk muss ertüchigt werden. Foto: Doreen Reber

Viele Schlaglöcher

Was die beiden aber am meisten an der Gebührenerhöhung ärgert, ist, dass für mehr Geld keine adäquate Verbesserung erbracht werde. „Die Parkplätze und der Weg, der beide verbindet, sind mit Schlaglöchern übersät“, sagt Sabine Holzmann. Zudem sollte nach Ansicht der Leserinnen beschlossen werden, dass die künftigen Mehreinnahmen in das Landschaftsgebiet investiert werden.

Es gibt zwei Parkplätze, die die Badegäste nutzen können: den alten Parkplatz im Wald in der Nähe des Kiosks, auf dem etwa 250 Autos parken können, und den neuen Parkplatz an der Landstraße zwischen Neuhofen und Waldsee mit etwa 300 Stellplätzen. Letzterer ist eine reinste Kraterlandschaft. Aber auch die Stellflächen des anderen Parkplatzes sind matschig und unbefestigt.

Gemeinde will Platz kaufen

Zum Zustand der Wege informiert Bürgermeister Marohn: „Die Schlaglöcher werden jährlich ausgebessert.“ Und das auch dann, wenn neue in den Sommermonaten entstünden. Je nach Witterung könne jedoch nicht vermieden werden, dass sich wieder neue bilden. „Auch wird sich die Ortsgemeinde Neuhofen um die Pflege der beiden Parkplätze kümmern“, sagt Marohn. Derzeit ist nur der Waldparkplatz an der Schlicht im Eigentum der Ortsgemeinde. Dieser werde üblicherweise im Frühjahr einmal geschottert. „Das reicht dann für die ganze Saison“, erklärt der Bürgermeister.

Der Weg zum Parkplatz an der Schlicht ist eine »Holperpiste«. Foto: Doreen Reber

Der Schlicht-Parkplatz in der Nähe der Landstraße ist Eigentum der Kreisverwaltung. Laut Marohn ist diese auch für die Pflege zuständig. Die Gemeinde Neuhofen möchte das Grundstück gern kaufen, dem Kreis liege die Anfrage vor. „Wenn die Ortsgemeinde Neuhofen Eigentümerin des Parkplatz-Grundstücks werden würde, werden wir auch diese Schlaglöcher schließen“, verspricht der Bürgermeister.

Zudem betont er, dass die Gemeinde in der Vergangenheit stetig in das Badegebiet investiert habe, sowohl in die Infrastruktur als auch in die Verbesserung der Aufenthaltsqualität.