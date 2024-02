Bundesweit unterstützen gut 1000 Tafeln zwei Millionen Menschen in Not. Die Geschäftsführung von „Gutscheinbuch.de Schlemmerblock“ hat sich entschieden, diese wichtige Arbeit zu unterstützen. Pro verkauftem Schlemmerblock der Auflage 2023 spendet das Wormser Unternehmen einen Euro an die regionalen Tafeln. So kamen insgesamt 294 Euro für die Tafel in Ludwigshafen zusammen, wo mehr als 2500 Menschen von der Bedürftigenhilfe profitieren.