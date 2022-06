Der Polizei ist am Donnerstag gegen 21.30 Uhr ein Auto gemeldet worden, das vom Hemshoftunnel in Richtung Innenstadt in Schlangenlinien fahren würde. Laut einer Zeugenaussage sei es auch mehrmals fast zu Verkehrsunfällen mit Leitplanken oder anderen Autofahrern gekommen – insbesondere im Bereich vor der Ampel an der Rhein-Galerie. Der 27-jährige Fahrer des Autos konnte durch die Polizei in der Zollhofstraße kontrolliert werden, ein Atemalkoholtest habe 1,6 Promille ergeben. Weitere Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.