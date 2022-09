Dem Ortsbeirat Süd reißt im Zusammenspiel mit der Verwaltung der Geduldsfaden. „Wir erwägen eine Beschwerde bei der ADD“, kündigte Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) am Dienstagabend an.

Grund dafür war die erneute Anfrage des Grünen Forums um Einsicht in die Genehmigungen fürs Filmfestival in den Jahren 2021 und 2022. „Wir haben die Anfrage erst kurzfristig aus dem Bereich Grün erhalten“, ließ die Rechtsabteilung schriftlich ausrichten. „Eine unglaubliche Schlamperei“, wetterte Antragsteller Jens Brückner. Auch das Versprechen auf eine nachgereichte Antwort konnte ihn dabei nicht beruhigen. Immerhin gebe das Landestransparenzgesetz eine solche Einsicht her.

Das war aber nicht allein Grund für seinen Zorn. „Es ist eine unglaubliche Schlamperei und eine Verzögerungstaktik, erst jetzt beim Bereich Recht anzufragen“, schimpfte er. Immerhin stamme der ursprüngliche Antrag aus dem Januar. Dem schloss sich Heller an, der deshalb den Gang zur Kommunalaufsicht erwägt. „Mit Personalengpässen ist diese Vorgehensweise nicht mehr zu erklären.“