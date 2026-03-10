Nach Worms kommt der Schlagzeuger Tobias Frohnhöfer mit dem großartigen Album „Dragon Boat“, das gerade erschienen ist.

Frohnhöfer ist in der Pfalz noch bestens bekannt, auch wenn inzwischen sein Hauptwohnsitz in Hamburg ist. Die Aufnahmesession für das neue Album war ungewöhnlich kurz, der Weg zur Veröffentlichung ungewöhnlich lang.

Was erst wie Pech aussah, wurde zu einer glücklichen Fügung: Frohnhöfer machte 2022 seinen Masterabschluss in Hamburg und zu seiner Band gehörte der New Yorker Trompeter Alex Sipiagin, den er über seinen früheren Lehrer und Mentor, den Frankenthaler Drummer Christian Scheuber, schon als Teenager kennenlernte. Sipiagin reiste an aus New York für drei geplante Konzerte. Das dritte fiel überraschend von Veranstalterseite aus. „Ich hatte ein schlechtes Gewissen, Alex nur für zwei Konzerte zu holen. Da hatte ich spontan die Idee, ins Studio zu gehen“, erzählt Frohnhöfer. Sipiagin habe erst gezögert, sei dann aber nach den beiden Konzerten begeistert gewesen und wollte mitmachen. Riesenglück war auch, dass das Studio gerade frei war. „Ich habe Mittwoch angerufen, am Donnerstag Mittag um 12 Uhr sind wir angerückt und dann haben wir in fünf Stunden sieben Stücke reingezimmert“, erzählt der Drummer. Zwei Takes haben die Stücke gebraucht, ausgenommen eine Ballade, die sogar ein First Take ist. Das Zusammenspiel der Musiker war großartig. „Ich hatte die ganze Zeit Gänsehaut, weil das so supergut lief“, erinnert er sich. Und Trompeter Sipiagin war so begeistert, dass er vorschlug, das Mastering, also die veröffentlichungsfähige Endfassung, bei seinem Freund Mike Marciano in New York machen zu lassen.

Mastering in New York

Marciano hat für seine Arbeit schon zwei Grammys, sechs Grammy-Nominierungen und unzählige Platin- und Gold-Auszeichnungen bekommen. Natürlich eine einmalige Gelegenheit für Frohnhöfer. Allerdings kostet so ein großer Meister auch Geld. Was Frohnhöfer damals noch nicht hatte. Ein Jahr verging. Dann war das Geld da, aber Marciano hatte einen Krankheitsfall in der Familie und er konnte nicht arbeiten. Ein weiteres Jahr verging. Dann fing er langsam wieder an und Frohnhöfers Album brauchte bis zur Fertigstellung ein weiteres Jahr. Jetzt ist das Album „Dragon Boat“ Ende Februar erschienen – und es ist großartig.

Die Stücke und das Zusammenspiel erinnern an das zweite Miles Davis Quintett, das stilprägend für den Modern Jazz wurde. Alle Instrumente sind gleichberechtigt, auch wenn es Themen gibt. Der Titel und der Großteil der Stücke hat einen Bezug zu Asien. Dort lernte Frohnhöfer seine Frau Hannah kennen. Sie stammt aus Nankan bei Taipeh und der Opener „Nankan Ride“ erzählt die offenkundig sehr flotte Taxifahrt, bei der sich der Fahrer komplett verirrt hat, aber immer weiter gebrettert sei. „Wawa“ ist der chinesische Spitzname seiner Frau, die so in der Familie gerufen werde. „Dragon Boat“ beschreibt einen Morgen an einem See, bei dem die Nebel übers Wasser ziehen und ein Boot mit einem Drachen aus dem Nebel auftaucht. „Ich war oft dort und habe viele Sinneseindrücke gesammelt, die ich verarbeiten und ausdrücken wollte“, erklärt Frohnhöfer, der alle Stücke komponiert hat.

Interaktion und Improvisation

Interaktion und Improvisation steht klar im Mittelpunkt. Da ist auch die Schule zu hören, durch die Frohnhöfer gegangen ist. Christian Scheuber nahm ihn schon als Schüler unter seine Fittiche, erkannte sein Talent und förderte es. Frohnhöfer wurde 1990 in Ludwigshafen geboren. Als Zwölfjähriger spielte er dort in der Big Band Jazz Attack. Frohnhöfer studierte Schlagzeug und Vibraphon, war ein Jahr in den USA und zurück in Deutschland besuchte er oft die „Jazz-WG“ in Heßheim mit Scheuber, Regina Litvinova und Richie Beirach. Der kürzlich verstorbene Beirach war für seine außerordentlichen Kenntnisse in moderner Jazzharmonik bekannt. Frohnhöfer ersetzte Scheuber im Trio, als dessen Gesundheit schlechter wurde. Und er nahm Kompositionsunterricht bei Beirach. Den setzte er vor allem auf dem Vibraphon um, das er bei Claus Kiesselbach gelernt hat. Das Album klingt frisch und modern. Die tolle Interaktion ist auch für das Konzert in Worms zu erwarten, denn da spielen zwei Kollegen mit, die Frohnhöfer schon lange auf seinem Weg begleiten: Pianist Antoine Spranger, Bassist Matis Regnault und an der Trompete Marko Mebus, der 2023, zwei Jahre nach Frohnhöfer, den Wormser Jazzpreis gewonnen hat.

Termin

Freitag, 13. März, 20 Uhr Tobias Fohnhöfer Trio feat. Marko Mebus, Modern Jazz im Foyer des Wormser Theaters.

