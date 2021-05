Schlaganfälle kommen plötzlich und sind oft lebensbedrohlich. Deshalb ist es wichtig, die Symptome zu erkennen. Drei Experten des Klinikums Ludwigshafen haben bei einer Telefonsprechstunde am Montag Fragen beantwortet.

„Ein Schlaganfall ist ein sehr eingreifendes Erlebnis im Leben“, sagt Armin Grau, Chefarzt der Klinik für Neurologie am Ludwigshafener Klinikum. Dieses zu verarbeiten – sowohl körperlich als auch psychisch – brauche seine Zeit. Unter den Anrufern, die sich den Rat des Experten am Montag einholten, waren auch einige, die sich aus Angst vor einem Schlaganfall präventiv über dessen Symptome informiert haben.

Grau zufolge sind es vor allem Seh- und Sprachstörungen, Lähmungen, Taubheitsgefühle oder auch Schwindel mit Gangunsicherheit sowie starke Kopfschmerzen, die auf einen Schlaganfall hinweisen können. Seinen Anrufern hat er in diesem Zusammenhang den sogenannten Fast-Test (Face, Arms, Speech, Time) ans Herz gelegt, mit dem die Anzeichen für einen Schlaganfall überprüft werden können.

Schlaganfall-Symptome erkennen

Dabei bittet man die betroffene Person zu lächeln, und wenn ein Mundwinkel herabhängt, deutet das auf eine Halbseitenlähmung hin. Danach soll die Person die Arme nach vorne strecken und dabei die Handflächen nach oben drehen. Bei einer Lähmung können nicht beide Arme gehoben werden, ein Arm sinkt oder dreht sich. Zudem liegt vermutlich eine Sprachstörung vor, wenn die Person einen einfachen Satz nicht nachsprechen kann. „Bei solch akuten Symptomen ist unverzüglich die 112 zu wählen und eine neurologische Notaufnahme aufzusuchen“, sagt Grau, der aus langjähriger Erfahrung jedoch weiß, dass Schlaganfall-Symptome variieren können. „Die ungewöhnlichen Symptome für einen Schlaganfall sind so vielfältig wie das Gehirn selbst“, sagt der 62-Jährige.

In einem Fall habe er während der Telefonsprechstunde dazu geraten, sich schnellstmöglich in weitere ärztliche Behandlung zu begeben. Ein Anrufer hatte Grau von bereits seit mehreren Wochen bestehenden Schlaganfall-Symptomen berichtet, denen trotz erfolgter Abklärung nicht mithilfe von Medikamenten begegnet wurde. „Das soll an dieser Stelle ganz sicher kein Hausarzt-Bashing sein“, betont Grau, „aber in meinen Ohren klang die Symptomatik nach etwas Dringendem. Deshalb habe ich dazu geraten, es nochmals abzuklären.“

Viele Fragen zur Nachsorge

Weiterer Schwerpunkt in der rege genutzten Telefonsprechstunde von Armin Grau, Oberärztin Azarakhsh Pankert und Oberarzt Christian Urbanek ist das Thema Nachsorge gewesen: Wie verhält man sich nach einem Schlaganfall, welche Hilfsmittel benötigt man? Diesbezüglich sind mit den Anrufern Medikamente, Blutdruckeinstellungen oder auch Reha-Maßnahmen besprochen worden. „Gerade die Nachbetreuung von Schlaganfällen ist ein Bereich, in dem Betroffene oft noch mehr Informationen benötigen und Aufklärungsbedarf haben“, sagt Grau.

Ein wenig hätten die Frauen die Oberhand bei der anderthalbstündigen Telefonsprechstunde gehabt, erzählt der 62-Jährige, den dies aber nicht wundert: „In absoluten Zahlen sind Frauen häufiger von Schlaganfällen betroffen – auch weil sie durchschnittlich älter werden als Männer und das Risiko für einen Schlaganfall im Alter zunimmt.“

„Kommen Sie ins Krankenhaus!“

Vor allem eines wird Armin Grau nicht müde, zu betonen: „Wir hatten in der Corona-Krise schon zweimal ein klares Abfallen der Anzahl von Patienten, die wegen eines Schlaganfalls in die Klinik gekommen sind.“ Besonders in der ersten Welle sei diese „Delle“ erheblich gewesen. Und auch wenn der Patienten-Rückgang während der zweiten Welle nicht mehr ganz so stark ausgefallen ist, so sei er vor allem gegen Ende des vergangenen Jahres immer noch erheblich gewesen. Grau appelliert deshalb: „Kommen Sie bei akuten Schlaganfall-Symptomen bitte ins Krankenhaus, ein Schlaganfall ist immer ein Notfall. Schnelle Hilfe ist dabei entscheidend!“

Jährlich werden in Ludwigshafen 1500 bis 1600 Patienten mit Schlaganfällen oder kurzen Durchblutungsstörungen des Gehirns, sogenannten transitorischen ischämischen Attacken (TIAs), behandelt. Bereits seit 1998 verfügt das Klinikum Ludwigshafen über eine überregionale und zertifizierte Stroke Unit (Schlaganfallstation).