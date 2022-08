Vorbeugen lohnt sich und kann Leben retten – das ist die zentrale Botschaft, die die Initiative „Herzenssache Lebenszeit“ und Experten des Klinikums sowie der Gesundheitsorganisation Ludwigshafen (GO-LU) am Freitag, 9. September vor der Rhein-Galerie vermitteln wollen.

Dot parkt von 10 bis 16 Uhr ein signalroter Infobus. Die Besatzung klärt über das Thema Schlaganfall, mögliche Risikofaktoren und sinnvolle Präventionsmaßnahmen auf. Das Gefährt der Aufklärungsinitiative „Herzenssache Lebenszeit“ tourt aktuell durch ganz Deutschland. Im direkten Gespräch mit Experten vor Ort haben Betroffene, Angehörige und Interessierte unter anderem die Möglichkeit, das eigene Risiko für Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen – Hauptverursacher eines Schlaganfalls – abzuklären.

„Unsere Klinik ist nicht erst für die Patienten da, wenn sie als Notfälle eingeliefert werden. Wir engagieren uns in der Präventionsarbeit, weil wir wissen, dass die Vermeidung von Risikofaktoren Lebenszeit verlängern kann“, so Dr. Christian Urbanek, Oberarzt der Neurologie am Klinikum. Diabetiker erlitten bis zu vier Mal häufiger eine Herz-Kreislauf-Erkrankung als Menschen ohne Diabetes und sind somit einem höheren Schlaganfallrisiko ausgesetzt.

Das Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.