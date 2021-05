Schlaganfälle kommen plötzlich und sind oft lebensbedrohlich. Deshalb ist es wichtig, die Symptome zu erkennen. Bei einer Telefonsprechsstunde am Montag, 10. Mai, beantworten drei Experten des Klinikums Ludwigshafen Fragen rund um das Thema Schlaganfall.

Am bundesweiten Tag gegen den Schlaganfall sind wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr keine öffentlichen Veranstaltungen möglich. Dennoch können sich an diesem Tag von 14.30 bis 16 Uhr Patienten, Angehörige und allgemein Interessierte telefonisch melden: Armin Grau, Chefarzt der Klinik für Neurologie, Oberärztin Azarakhsh Pankert und Oberarzt Christian Urbanek beantworten in diesem Zeitraum individuelle Fragen zum Thema Schlaganfall – unter anderem zu den Themen Vorbeugung, Diagnose und Therapie.

„Wir sehen unsere Aufgabe weit über die reine Versorgung von Schlaganfallpatienten hinaus“, wird Chefarzt Grau in einer Mitteilung des Klinikums zitiert. „Durch unsere Beratung der Menschen möchten wir im Idealfall dazu beitragen, Schlaganfälle zu verhindern, bevor diese passieren.“ Das Ludwigshafener Klinikum verfügt seit 1998 über eine überregionale Stroke Unit (Schlaganfallstation). Die Station wurde von der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft zertifiziert. Auf der Stroke Unit kümmert sich ein Team aus verschiedenen Therapeutinnen und Therapeuten, etwa Logopäden und Physiotherapeuten, um die Patienten. Eine weitere überregionale zertifizierte Stroke Unit in der Pfalz gibt es am Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern.

In Ludwigshafen werden jährlich 1500 bis 1600 Patienten mit Schlaganfällen oder kurzen Durchblutungsstörungen des Gehirns, sogenannten transitorischen ischämischen Attacken (TIAs), behandelt. Bei letzteren klingen die Symptome in der Regel nach einer Stunde ab. „Trotzdem handelt es sich um Notfälle, die man ernst nehmen muss“, sagt Armin Grau.

Den Chefarzt kann man bei der Telefonsprechstunde unter der Nummer 0621/503-25907 erreichen; Azarakhsh Pankert ist unter 0621/503-25382 erreichbar, Christian Urbanek unter 0621/503-4394.