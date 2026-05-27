Der Polizei ist ein Schlag gegen Drogendealer geglückt. In Ludwigshafen wurden drei Männer festgenommen. Alle sitzen mittlerweile im Gefängnis.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminaldirektion Ludwigshafen führen nach einer gemeinsamen Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium seit einiger Zeit Ermittlungen gegen eine Tätergruppe, die verdächtig ist, im Bereich der Ludwigshafener Innenstadt mit Kokain und Cannabis zu handeln. Am Dienstagabend vollstreckten Polizeikräfte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Durchsuchungsbeschlüsse in mehreren Wohnungen und in zwei Cafés im Ludwigshafener Zentrum.

Bei den Einsatzmaßnahmen wurden größere Mengen an Betäubungsmitteln, darunter zirka 85 Gramm Kokain, zwei Kilogramm Marihuana, etwa 50 Gramm Haschisch sowie weitere umfangreiche Beweismittel sichergestellt. Neben Kräften des Polizeipräsidiums Rheinpfalz waren auch Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik an dem Einsatz beteiligt.

Drei dringend Tatverdächtige im Alter von 26, 28 und 30 Jahren wurden am Mittwoch dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Frankenthal vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen alle Untersuchungshaftbefehle wegen des Verdachts des unerlaubten, gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen sowie des unerlaubten Handeltreibens mit Cannabisprodukten in nicht geringen Mengen erließ. Die Beschuldigten wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht. Die Ermittlungen dauern an.